Російський диктатор Владімір Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.
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Можлива мета Путіна у війні після переобрання
Президент Чехії Петр Павел висловився про ймовірно основну мету, яку може поставити перед собою чинний очільник Кремля Путін.
Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом,
– заявив він.
При цьому чеський президент зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".
"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – заявив він.
Вибори в Росії: основні новини
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році.
- Вже 29 січня Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Владіміра Путіна кандидатом на посаду президента Росії.
- Борис Надєждін, який висунув свою кандидатуру на президентські вибори в Росії станом на 4 лютого стрімко набирав голоси. Він посідає друге місце після Владіміра Путіна за підтримкою росіян. Таку думку висловила 24 Каналу російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.
- Вона зазначила, що саме через те, що Борис Надєждін здобув таку популярність, його не зареєструють як кандидата.
- Нещодавно, стало відомо, що в російській ЦВК зауважили, що 15% підписів "за Надєждіна", є забракованими. Водночас цей показник не може бути більше ніж 5%. Через це робоча група ЦВК рекомендувала не допускати Надєждіна до участі в президентських виборах.