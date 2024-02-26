Российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на полном захвате оккупированных территорий. В частности, на Донбассе.
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Возможная цель Путина в войне после переизбрания
Президент Чехии Петр Павел высказался о вероятно основной цели, которую может поставить перед собой действующий глава Кремля Путин.
Президент России Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом,
– заявил он.
При этом чешский президент отметил, что война в Украине не закончится быстро, "поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей".
"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", – заявил он.
Выборы в России: основные новости
- Российский диктатор Владимир Путин 8 декабря 2023 года объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2024 году.
- Уже 29 января Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России.
- Борис Надєждин, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в России по состоянию на 4 февраля стремительно набирал голоса. Он занимает второе место после Владимира Путина по поддержке россиян. Такое мнение высказала 24 Каналу российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.
- Она отметила, что именно из-за того, что Борис Надеждин получил такую популярность, его не зарегистрируют как кандидата.
- Недавно, стало известно, что в российской ЦИК заметили, что 15% подписей "за Надеждина", являются забракованными. В то же время этот показатель не может быть больше 5%. Поэтому рабочая группа ЦИК рекомендовала не допускать Надеждина к участию в президентских выборах.