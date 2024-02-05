Об этом сообщают российские СМИ. К слову так называемые выборы президента России должны состояться уже с 15 по 17 марта 2024 года, передает 24 Канал.

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Бориса Надеждина не допускают на выборы в России

Российский политик в своем телеграм-канале сообщил, что рабочая группа Центральной избирательной комиссии России сообщила ему о значительной "нехватке подписей", что составляет примерно 15%, в поддержку его кандидатуры. Так, согласно требованиям для допуска к выборам, недействительными могут быть признаны максимум 5% подписей.

Несмотря на эту неудачу, политик остается полным решимости действовать дальше, и выразил планы собрать необходимое количество подписей. С 9 209 подписей, которые были признаны недействительными, необходимо восстановить примерно 4 500 подписей.

В случае отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатуру, политик заявил о своем намерении обжаловать это решение в Верховном Суде. В ответ на сложившуюся ситуацию, российские СМИ сообщили, что заместитель председателя ЦИК уже сделал заявление по этому поводу. Якобы подписи в поддержку политика были оставлены лицами, которых уже нет в живых.

Стоит подчеркнуть, что в своей предвыборной программе Надеждин давал амбициозные обещания, включая организацию переговоров с Украиной в первый день своего президентства, а также одновременное освобождение всех российских политических заключенных, таких как Алексей Навальный и Илья Яшин.

Надеждин может набрать 10% на выборах