Поклонники Лады-Руси также считают, что Путина могли подменить двойником. Все 3 версии они рассматривают и одновременно доказывают, стремясь добиться ответа от госорганов. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что тема двойников в России полноценно циркулирует социальными сетями.

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Получат ли ответ сектанты

Политолог отметил, хоть тему двойников Путина поднимают в соцсетях и обсуждают на кухнях, на официальном уровне обращение местных не принесет никакого результата. Российские госструктуры или отклонят запрос россиян, или даже принимать не будут. Так как подтвержденной информации нигде нет.

То, что начались митинги в России. То, что снимают, как задерживают россиян, которые выходят на мирные собрания, чтобы вернули их детей и мужей, мобилизованных еще в начале так называемой "СВО". Это даже суммарно, я думаю, гораздо больше "подтачивает", чем двойники и тройники Путина,

– отметил Алексей Буряченко.

Россияне заподозрили, что Россией руководит двойник Путина/ РосСМИ

Именно протесты матерей ускорили завершение кампании в Афганистане. В Кремле прекрасно понимают такой сценарий, поэтому максимально пытаются остановить митинги в начале. Если не удается, то минимизируют распространение информации в социальных сетях, забирая телефоны у активистов и задерживая журналистов, которые снимают видео протестов.

Обратите внимание! В субботу, 3 февраля, в центре Москвы началась еженедельная акция протеста жен российских мобилизованных. Женщины требуют от властей вернуть оккупантов домой с захватнической войны против Украины.

Что известно о двойниках Путина