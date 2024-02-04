Шанувальники Лади-Русі також вважають, що Путіна могли підмінити двійником. Усі 3 версії вони розглядають і одночасно доводять, прагнучи домогтися відповіді від держорганів. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що тема двійників у Росії повноцінно циркулює соціальними мережами.

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Чи отримають відповідь сектанти

Політолог зазначив, хоч тему двійників Путіна підіймають у соцмережах та обговорюють на кухнях, на офіційному рівні звернення місцевих не принесе жодного результату. Російські держструктури або відхилять запит росіян, або навіть приймати не будуть. Позаяк підтвердженої інформації ніде немає.

Те, що почалися мітинги в Росії. Те, що знімають, як затримують росіян, які виходять на мирні зібрання, щоб повернули їхніх дітей та чоловіків, мобілізованих ще на початку так званої "СВО". Це навіть сумарно, я думаю, набагато більше "підточує", аніж двійники й трійники Путіна,

– наголосив Олексій Буряченко.

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Саме протести матерів пришвидшили завершення кампанії в Афганістані. У Кремлі чудово розуміють такий сценарій, тому максимально намагаються зупинити мітинги на початках. Якщо не вдається, то мінімізують розповсюдження інформації в соціальних мережах, забираючи телефони в активістів та затримуючи журналістів, які знімають відео протестів.

Зверніть увагу! У суботу, 3 лютого, у центрі Москви розпочалася щотижнева акція протесту дружин російських мобілізованих. Жінки вимагають від влади повернути окупантів додому з загарбницької війни проти України.

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