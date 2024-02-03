Як повідомляється, дружин вони не чіпали, однак правоохоронці затримували журналістів, які фіксували акцію руху "Шлях додому". Їх вже класично для Москви запхали в автозак та відвезли у невідомому напрямку.
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Дружини, журналісти та автозак
У Росії на 500-й день від оголошення мобілізації дружини мобілізований вчергове вийшли у центр Москви з закликом демобілізувати їх чоловіків. Цього разу акція мала стати наймасштабнішою за весь час – рух "Шлях додому" закликав прийти в Александровський сад родичів військових та всіх небайдужих.
Дружини та матері мобілізованих вже не перший місяць щосуботи виходять на мітинги з плакатами, на яких написано "Їх там не чекають. Їх там убивають. Там чекають на своїх мужиків" та "Не беріть зброю. Беріть квіти".
Як проходила акція до річниці мобілізації: дивіться відео
Однак акція не пройшла без нагляду силовиків. Спочатку російські ЗМІ писали, що на місце прийшли невідомі, які фотографували учасників заходу та журналістів, які освітлювали подію. Окрім цього, дружин мобілізованих супроводжували особи у цивільному та поліція.
Під час протесту не обійшлося без затримань: дивіться відео
Згодом ситуація загострилася – російські силовики почали затримувати журналістів, які висвітлювали подію до річниці мобілізації. Дружин та матерів, які брали участь в акції, не чіпали. Зазначається, що автозаки були заповнені росіянами чоловічої статі.
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Що відомо про рух дружин мобілізованих
- Рідні російських військових, котрі незадоволені умовами, в яких перебувають їхні чоловіки, організували рух "Шлях додому". Тако вони вимагають демобілізації їх чоловіків – адже, за їх словами, вони це не обирали. Відповідний рух зародився на початку осені.
- Спочатку росіянки не виступали проти війни та не критикували Путіна, однак потім змінили свою риторику. За їх словами, вони втомилися бути "хорошими дівчатами". Вони почали задумуватися – якщо Кремль бреше щодо їх чоловіків, то чи не бреше він про мету війни?
- Окрім протестів, дружини клеїли на автомобілі наліпки зі словами: "Vерните мужа, я Zа#балась". До деяких учасниць навідувалися силовики. За словами однієї з дружин мобілізованого, силовик говорив їй про відповідальність за статтею про дискредитацію армії.