Рідні російських військових, котрі незадоволені умовами, в яких перебувають їхні чоловіки, організували рух "Шлях додому". А його учасниця Марія Андрєєва розповіла про те, як на них тиснуть, щоб вони сиділи тихо.

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Погрожують мобілізованим

Вона заявила, що військове керівництво почало цікавитися тими мобілізованими, чиї дружини просять відпустити їх додому. Цим солдатам натякають, що можуть погіршити умови їхньої служби. За словами Марії, це торкнулося і її чоловіка також.

У комбата військкомат зажадав характеристику на чоловіка, потім ним якийсь генерал цікавився. Комбат моєму чоловікові каже: нехай дружина закінчує з цим (протестами – 24 Канал). Мовляв, нічим хорошим це не скінчиться, натякає, що відправлять його на передову. Сам комбат нормальний, не погрожує і з розумінням ставиться, але якщо прийде такий наказ згори, він нічого зробити не зможе,

– розповіла Марія.

Вона додала, що з подібним тиском зіткнулися щонайменше троє учасниць руху "Шлях додому".

Ще одна активістка Олександра Гладкова розповіла, що її чоловік зазнав кількох травм на передовій. Він тиждень пролікувався у госпіталі у "ДНР", після чого його планували виписати, щоб знову відправити на фронт.

У нього міжхребцева грижа, деформація грудного відділу і травма коліна. Насилу домігся направлення на МРТ – воно показало розрив меніска. Тепер чекає, що вирішать. Але вже сказали, що в Росію на операцію не відправлять – там усі госпіталі забиті, немає місць. Поки що маззю коліно помазали тільки,

– зауважила жінка.

Звернімо увагу, що дружини російських мобілізованих не лише знімають відеозвернення. Вони також масово пишуть про свої проблеми на сайти, де збирають питання для так званої прямої лінії з Владіміром Путіним. Нагадаємо, що вона запланована на 14 грудня.