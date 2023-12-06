Таку думку висловив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, зауваживши, що понад рік тому окупанти заборонили продаж міцних алкогольних напоїв на окупованих територіях. Тепер на оприлюднених відео вони повідомили, що вилили 2200 літрів браги та 250 літрів готового самогону.

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Як росіяни борються з пияцтвом

Пропагандистські ЗМІ розповідають, що у держдумі у першому читанні прийняли законопроєкт "про боротьбу з наливайками". Він передбачає заборону на території Росії продажу всіх алкогольних напоїв та обмеження часу продажу. Зокрема не наливатимуть випивку навіть у кафе та ресторанах. Пропагандисти переконують, що нібито після прийняття закону влада матиме всі повноваження, щоб навести порядок у цій сфері.

Ймовірно, це найперше робилося для того, щоб їхні бійці не напивалися. Це спровокувало масове самогоноваріння, нелегальний продаж. Адже офіційно нічого, окрім пива та сидру, продавати не можна. За це встановили великі штрафи,

– розповів кореспондент 24 Каналу.

Колись президент СРСР Михайло Горбачов також хотів боротися з пияцтвом. Він прийняв відповідний указ, але в результаті цієї боротьби його почало ненавидіти все населення союзу, особливо чоловіки. Через 3 роки боротьба з алкоголізмом завершилась, бо влада виявилася нездатною розв'язати це питання. Ще через 3 роки перестав існувати СРСР.

"Бавовна" на окупованій частині Запорізької області