Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла подробиці 24 Каналу. Вона висловила сподівання, що захисники влаштують пекельну зиму для російських окупантів.

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"Повідомляли про чотири гучні вибухи. Що саме в них палає, наразі не знаємо. Звісно, ми це дізнаємось уже від наших офіційних структур", – зазначила Сисоєва.

Якщо ж читати російські пабліки, у них там буде або "хлапок", або "задимлєніє". Росіяни будь-якими способами намагаються приховати свої втрати.

Ситуація на Запорізькому напрямку напружена

Російські окупанти намагаються відвоювати втрачені території та постійно атакують українські позиції. Для цього ворог постійно підвозить техніку й живу силу, а також посилює укріплення.

Однак захисники міцно стоять на позиціях і відбивають усі ворожі атаки. Крім того, завдають удару у відповідь.

Останніми днями з Токмака постійно надходять дуже гарні новини. Ми розуміємо, що це стратегічний пункт для наших Збройних сил. Його називають "воротами" до деокупації наших земель (Запорізької області – 24 Канал),

– наголосила Сисоєва.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: останні новини