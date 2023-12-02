Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал. За його словами, про вибух повідомили місцеві мешканці.

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"Мелітополь, доброго вечора. Окупанти, пакет?" – написав Федоров.

Відомо, що гучно було в північній частині міста. Зазначимо, що про вибухи міський голова повідомив о 16:44.

"Куріння – вбиває": перекур у Мелітополі не вдався

Вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі лунали й 1 грудня. Гучно було на в'їзді до міста.

В українській розвідці повідомили, що сили спротиву знищили кілька окупантів. Окрім того, партизани вразили паливозаправник росіян. Техніку вивели з ладу.

Засідку ворогу влаштували в його "улюбленому" місці. Загарбники любили привали "на перекур" на проспекті Богдана Хмельницького 115.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння – вбиває,

– заявили в ГУР МО.

Як зауважили в розвідці, окупаційна так звана "адміністрація" Мелітополя намагається приховати наслідки успішної атаки сил спротиву. Усе через те, що колаборанти бояться спецслужб Кремля.

Знову прилетіло

Не було спокою окупантам поблизу Мелітополя і 24 листопада. Росіяни жалілися на обстріл "іноземними ракетами". Вибухи чули у Якимівці. Це селище, яке розташоване між Мелітополем та Джанкоєм.

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, прилетіло по розташуванню ворожих військ.

Вибухи 24 листопада чули і в Мелітополі. Через це на кілька хвилин повністю зник мобільний зв'язок.