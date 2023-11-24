Мер Мелітополя Іван Федоров близько 15 години написав про вибухи в Якимівці. Він зазначив, що росіяни бідкаються на обстріл "іноземними ракетами".

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Федоров заявив про влучання по розташуванню російських військ

Згодом Федоров в ефірі телемарафону повідомив додаткові деталі про вибухи в Якимівці. Він зауважив, що селище Якимівка розташоване між Мелітополем і Джанкоєм.

Федоров також розповів, що було кілька влучань по розташуванню російських військ і додав, що ворог продовжує зазнавати втрат.

Разом з тим, він повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі приблизно о 10:30 пролунали 2 вибухи. Унаслідок цього на кілька хвилин повністю зник мобільний зв'язок. За словами Федорова, наслідки вибухів у Мелітополі наразі не відомі.

Яка ситуація на Мелітопольському напрямку