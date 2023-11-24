Мэр Мелитополя Иван Федоров около 15 часов написал о взрывах в Акимовке. Он отметил, что россияне жалуются на обстрел "иностранными ракетами".
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Федоров заявил о попадании по расположению российских войск
Впоследствии Федоров в эфире телемарафона сообщил дополнительные детали о взрывах в Акимовке. Он отметил, что поселок Акимовка расположен между Мелитополем и Джанкоем.
Федоров также рассказал, что было несколько попаданий по расположению российских войск, и добавил, что враг продолжает нести потери.
Вместе с тем, он сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе примерно в 10:30 раздались 2 взрыва. В результате на несколько минут полностью исчезла мобильная связь. По словам Федорова, последствия взрывов в Мелитополе пока неизвестны.
Какая ситуация на Мелитопольском направлении
- По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
- Украинские военные наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, ослабляют врага вдоль всей линии фронта.
- Недавно в результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе удалось уничтожить по меньшей мере трех офицеров Росгвардии.
- Как известно, 11 ноября прилетело по предприятию в нижней части города. Там враг создал как склад, так и военную базу. Взрыв произошел во время совещания российских офицеров.
- Иван Федоров рассказал, что ликвидация оккупантов на этом предприятии происходила уже несколько раз.