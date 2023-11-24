Мэр Мелитополя Иван Федоров около 15 часов написал о взрывах в Акимовке. Он отметил, что россияне жалуются на обстрел "иностранными ракетами".

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Федоров заявил о попадании по расположению российских войск

Впоследствии Федоров в эфире телемарафона сообщил дополнительные детали о взрывах в Акимовке. Он отметил, что поселок Акимовка расположен между Мелитополем и Джанкоем.

Федоров также рассказал, что было несколько попаданий по расположению российских войск, и добавил, что враг продолжает нести потери.

Вместе с тем, он сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе примерно в 10:30 раздались 2 взрыва. В результате на несколько минут полностью исчезла мобильная связь. По словам Федорова, последствия взрывов в Мелитополе пока неизвестны.

Какая ситуация на Мелитопольском направлении