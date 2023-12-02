Успішну й доволі несподівану атаку влаштували сили спротиву 1 грудня 2023 року в обідній час. Вибухи пролунали на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.
До теми Частина з них вже ніколи не буде воювати: у Мелітополі окупанти масово отруїлися їжею з доставки
У Мелітополі влаштували "вибуховий перекур" окупантам
Як повідомили у розвідці, сили спротиву ліквідували декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Наразі техніка виведена з ладу.
Цікаво, що влаштувати атаку загарбникам вдалося на їхньому "улюбленому" місці. Окупанти в Мелітополі полюбляли робити привали "на перекур" на проспекті Богдана Хмельницького 115. Саме там окупантам і влаштували засідку українські партизани.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння – вбиває,
– мовиться у повідомленні.
У розвідці також зазначили, що після успішної атаки сил спротиву, під час якої загинули росіяни й було пошкоджено техніку, окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки. Вочевидь, колаборанти бояться кремлівських спецслужб.
Тимчасово окуповані території Запоріжжя: останні новини
- У тимчасово окупованому Мелітополі 24 листопада пролунали потужні вибухи. Мер міста Іван Федоров повідомив, що після "бавовни" у Мелітополі також зник мобільний зв'язок.
- На окупованих територіях росіяни не лише гинуть від атак, а й займаються "самоліквідацією". До прикладу, 24 листопада в Енергодарі російський БТР переїхав колаборанта.
- В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 28 листопада також пролунали потужні вибухи. Вони були настільки потужними, що їх чули у всьому місті. Цікаво, що за кілька хвилин до вибухів у Токмаку зникло енергопостачання. Іван Федоров розповів, що, ймовірно, причина вибухів – удар по будівлі, яка розташована у центрі міста. Він повідомив, що окупанти давно використовували цивільний об'єкт у власних цілях. Крім того, місцеві жителі повідомляли, що бачили, як з будівлі виносили поранених окупантів.