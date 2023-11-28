Міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі поділився першими деталями. За його словами, "приліт" зафіксований по будівлі окупантів, пише 24 Канал.
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Наслідки "бавовни" у Токмаку
Як розповів Федоров, посилаючись на дані місцевих, вибухи пов'язані з ударом по будівлі у центрі міста, яку російські загарбники давно використовували у своїх цілях.
Після вибухів росіяни заметушилися – евакуювали "трьохсотих" і речі,
– повідомив Федоров.
Мер Мелітополя також зазначив, що серед окупантів є загиблі. Точна кількість ліквідованих представників країни-агресорки уточнюється.
Що цьому передувало
Вранці у вівторок, 28 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.
Мешканці повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто,
– написав Федоров о 08:35 у своєму телеграм-каналі.
Зауважимо, за кілька хвилин до цього зникло електропостачання.
Ситуація в Запорізькій області
- О 08:51 28 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Від вибухової хвилі пошкоджень зазнав магазин поряд із місцем удару. Наразі відомо про одну постраждалу людину – у неї легкі поранення.
- Керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, що за попередньою інформацією, це була одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер".
- У п'ятницю, 24 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. За словами Федорова, після першого вибуху на кілька хвилин зник зв'язок.