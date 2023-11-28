Про інцидент вони повідомили ще 26 листопада 2023 року. В Енергоатомі цю інформацію підтвердили та звернулись до світу із закликом.
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Що відбувається на ЗАЕС
Представники України та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що російські війська обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) або поблизу неї,
– заявили в ISW.
Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що працівники МАГАТЕ писали про "характерний звук" запуску з РСЗВ кількох ракет, які, здавалося, були випущені близько до станції.
"ІSW неодноразово повідомляв про мілітаризацію Росією ЗАЕС, включаючи зображення та відео з літа 2022 року, які підтверджують, що російські сили розгорнули військову техніку на території станції", – запевнили аналітики.
Що говорили в МАГАТЕ та Енергоатомі про ситуацію на ЗАЕС
- Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії 26 листопада заявили, що вони почули ймовірні запуски ракет Росією. Самої зброї вони не бачили через хмарну погоду, проте звук вказував на удар з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
- В Енергоатомі цю інформацію підтвердили та заявили, що Росія справді використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.
- Українське підприємство закликало світ деокупувати Запорізьку АЕС, адже тільки так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об'єкта.