Про інцидент вони повідомили ще 26 листопада 2023 року. В Енергоатомі цю інформацію підтвердили та звернулись до світу із закликом.

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Що відбувається на ЗАЕС

Представники України та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що російські війська обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) або поблизу неї,

– заявили в ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що працівники МАГАТЕ писали про "характерний звук" запуску з РСЗВ кількох ракет, які, здавалося, були випущені близько до станції.

"ІSW неодноразово повідомляв про мілітаризацію Росією ЗАЕС, включаючи зображення та відео з літа 2022 року, які підтверджують, що російські сили розгорнули військову техніку на території станції", – запевнили аналітики.

Що говорили в МАГАТЕ та Енергоатомі про ситуацію на ЗАЕС