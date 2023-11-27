Фахівці МАГАТЕ пояснили, що вони не бачили ракет через хмарну погоду. Однак припустили, що звук вказував на удар з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

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У МАГАТЕ заявили про ймовірні пуски ракет Росією

Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, чули декілька ракет, які, як видається, були випущені з близької відстані від станції. Команда МАГАТЕ не бачила снаряди через хмарність, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) неподалік,

– заявили в міжнародній організації.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що:

події 26 листопада вкотре продемонстрували вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції;

найбільша в Європі атомна електростанція розташована на лінії фронту та продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни.

"Як і раніше, я глибоко стурбований ядерною безпекою та захищеністю станції, як коли мова йде про її вразливі джерела живлення за межами майданчика – які можуть постраждати від атак далеко від нього – так і про більш прямі військові ризики, з якими вона стикається, що потенційно підривають принципи, які я виклав на засіданні Ради Безпеки ООН у травні цього року. У цьому контексті особливе занепокоєння викликають очевидні ракетні обстріли поблизу станції", – сказав Гроссі.

У Енергоатомі підтвердили обстріли

У державному підприємстві Енергоатом підтвердили, що Росія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.

Компанія вкотре закликала міжнародну спільноту якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України.

Адже лише так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об'єкта,

– запевнили в Енергоатомі.

ЗАЕС цілий день була на межі чергового блекауту

У Енергоатомі розповіли, що вранці 26 листопада внаслідок короткого замикання за 100 кілометрів північніше ЗАЕС відключилася остання лінія її зв'язку з енергосистемою України. Мовиться про "Дніпровську" лінію – ПЛ-750 кіловатів ЗАЕС. Три попередні – Росія пошкодила обстрілами раніше.

У МАГАТЕ розповіли, що у цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кіловатів.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки,

– пояснили в компанії.

Там додали, що пошкоджену лінію на 750 кіловатів українські фахівці відремонтували о 20:52 26 листопада. А до цього протягом цілого дня Запорізька атомна електростанція перебувала на межі чергового блекауту. Адже без струму могла залишитись резервна лінія на 330 кіловатів.