Так, о 10:30 неділі внаслідок короткого замикання приблизно на 100 кілометрів північніше ЗАЕС відключилася остання лінія її зв'язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кіловатів ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені раніше внаслідок російських обстрілів.

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Проблеми з енергоживленням ядерної установки

У МАГАТЕ повідомили, що в цей час АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кіловатів.

Окрім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора. Його через 10 хвилин виключили вручну.

Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки,

– наголосили в Енергоатомі.

Пошкоджену лінію 750 кіловатів українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу атомна електростанція майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кіловатів.

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Важливо! Перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення. Так, на станції відбулося вже 7 повних блекаутів і 1 частковий.