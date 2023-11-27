Так, о 10:30 неділі внаслідок короткого замикання приблизно на 100 кілометрів північніше ЗАЕС відключилася остання лінія її зв'язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кіловатів ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені раніше внаслідок російських обстрілів.
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Проблеми з енергоживленням ядерної установки
У МАГАТЕ повідомили, що в цей час АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кіловатів.
Окрім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора. Його через 10 хвилин виключили вручну.
Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки,
– наголосили в Енергоатомі.
Пошкоджену лінію 750 кіловатів українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу атомна електростанція майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кіловатів.
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