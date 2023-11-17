На одному з реакторів Запорізької АЕС сталося знеструмлення. Про це у своїй заяві сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

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Що сказав Гроссі

За словами гендиректора МАГАТЕ, інцидент стався у середу, 15 листопада. Наприкінці дня 6 енергоблок був відключений від електроенергії протягом 90 хвилин.

На ЗАЕС ведеться розслідування причин 90-хвилинного відключення електроенергії, що сталося наприкінці середи на шостому енергоблоці. Експерти МАГАТЕ, що знаходяться на майданчику, також збирають інформацію для проведення власної незалежної оцінки,

– сказав Гросі.

За даними МАГАТЕ, окупанти перевели 6 енергоблок у режим холодної зупинки. Однак навіть у такому стані цей об'єкт потребує електропостачання. Російські загарбники повідомили про нібито переведення частини системи безпеки цього енергоблоку на планове технічне обслуговування.

Що каже Енергоатом

Енергоатом констатував порушення технічних вимог експлуатації обладнання на ЗАЕС окупантами на 2, 4 та 6 енергоблоках.

Зокрема, фейкове керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів,

– мовиться у повідомленні.

Як пояснили в Енергоатомі, такі дії ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, що є важливими для безпеки ЗАЕС. Це може призвести до відмови дизель-генераторів та спровокувати ядерну та радіаційну аварію.

Також у держпідприємстві зазначили, що спроби окупантів перевести енергоблоки ЗАЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий" є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України. Такі дії збільшують ймовірність радіаційної аварії.

Що зараз відбувається на ЗАЕС