Натомість російські загарбники використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок. Зокрема, для опалення, а також – забезпечення власних потреб.

Зверніть увагу Інспектори МАГАТЕ провели нову перевірку: що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

Через злочинні дії рашистів на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується виток реагентів з першого контуру в другий. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти продовжують ядерний шантаж

Петро Котін наголосив, що дії російських окупантів є абсолютно некомпетентними. Ворог намагається вивести з ремонту енергоблок №3, а надалі розігріти його до "гарячого" стану. Тим часом енергоблок №5 хочуть вивести в "холодний зупин". Котін наголосив, що такі дії є продовженням ядерного шантажу країни-терористки. Ворог хоче пошкодити ще один енергоблок ЗАЕС.

Як наслідок, така абсурдна поведінка окупантів може призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів. Російські загарбники вкотре ставлять під загрозу безпекову ситуацію на ЗАЕС. Окрім того, ворог провокує постійну деградацію наявного обладнання.

До слова, нещодавно ЗАЕС пережила частковий блекаут. Знеструмлення відбулося на 6 енергоблоці. Як наслідок, запустилися дизель-генератори та системи безпеки. Це тривало близько 90 хвилин.