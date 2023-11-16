Вместо этого российские захватчики используют пар, который генерирует 5-й энергоблок. В частности для отопления, а также обеспечение собственных потребностей.

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Из-за преступных действий рашистов на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй. Из-за некомпетентности российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, потерявшего контроль за насыщением фильтров спецводоочистки, вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

– говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают ядерный шантаж

Петр Котин подчеркнул, что действия российских оккупантов абсолютно некомпетентны. Враг пытается вывести из ремонта энергоблок №3, а в дальнейшем разогреть его до "горячего" состояния. Тем временем энергоблок №5 хотят вывести в "холодную остановку". Котин подчеркнул, что такие действия являются продолжением ядерного шантажа страны-террориста. Враг хочет повредить еще один энергоблок ЗАЭС.

Как следствие, такое абсурдное поведение оккупантов может привести к потере целостности трубок парогенераторов. Российские захватчики в очередной раз ставят под угрозу ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Кроме того, враг провоцирует постоянную деградацию оборудования.

К слову, недавно ЗАЭС пережила частичный блэкаут. Обесточивание произошло на 6 энергоблоке. В результате запустились дизель-генераторы и системы безопасности. Это длилось около 90 минут.