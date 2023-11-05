Как рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, эксперты таки совершают обходы в некоторые объекты ЗАЭС. Они посетили места, где хранят свежее топливо; проверили аварийные дизель-генераторы и распределительный пункт 750 кВ "Днепровская".
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Что происходит на ЗАЭС
Известно, что во время оккупации реактор №3 находился в ремонте. Была информация, что оккупанты пытались его запустить и ввести в состояние "горячего останова". Теперь они убеждают, что там проводят только гидравлические испытания.
Понятно, что россияне не всюду пускают представителей МАГАТЭ. Также там отметили, что персонала на станции стало очень мало.
В МАГАТЭ говорят, что на станции мало персонала осталось. Станция – огромный механизм, за работой которого было около 15 тысяч человек. А сейчас, по разным оценкам, от 1 – до 2 тысяч. Как присматривают там за оборудованием – большой вопрос,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
В общем, Запорожскую АЭС можно сейчас сравнить как "чемодан без ручки". Оккупанты надеются, что когда-нибудь смогут подключить ее к своей энергосистеме. Также они используют ее для ядерного шантажа.
Запорожская АЭС: кратко
- Известно, что бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, назначенный на должность за неделю до оккупации, получил российское гражданство в 2014 году. Тогда он, по меньшей мере, трижды ездил в Крым.
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что ГУР трижды пыталось освободить Энергодар и ЗАЭС. Главной целью было создание плацдарма для дальнейшего освобождения города и Запорожской АЭС.
- Ранее командир взвода спецподразделения "Артан" рассказал о деталях операций в Энергодаре. Подробности читайте в материале 24 канала.