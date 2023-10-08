В августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли на лодках тогда еще полноводное Каховское водохранилище в районе Энергодара. Командир особого подразделения ГУР Шаман, участвовавший в операции, рассказал, что их целью было создание на левом берегу плацдарма, пригодного для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему ЗАЭС.

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ГУР пыталось освободить Энергодар

На момент операции ГУР оккупанты хотели подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Тогда Кремль мог бы обеспечить электроэнергией временно оккупированный Юг Украины и Крым. Это помогло бы Москве закрепиться в регионе.

Несколько десятков бойцов ГУР двигались на гражданских быстроходных лодках – тогда у них еще не было специальных военных плавсредств. Опыта проведения таких операций у спецназовцев военной разведки тоже не было.

Во время первой операции бойцы высадились возле Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению командира подразделения Шамана, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра полдня, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.

Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника,

– заметил Шаман.

Однако ГУР не оставляло попыток освобождения Энергодара и ЗАЭС. Бойцы еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток принимали участие несколько сот человек, одним из которых был Вадим Попик, командир Иностранного легиона.

Он вспоминает, что в этих акциях принимали участие даже бойцы из других стран. В частности, новозеландцы, которые имели необходимый опыт, могли долго находиться в воде и выполнять задачи.

С каждой операцией бойцы ГУР набирались опыта, однако и оккупанты становились все более подготовленными. В момент третьей десантной высадки захватчики подвели к самому берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться и они отступили.

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Почему операции ГУР не имели успеха

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки.

Однако сверхзадачу спецназовцы выполнили – россияне так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Правда, привели к этому не только действия бойцов, но и работа тайной агентуры ГУР.

Также энергодарская операция сыграла еще одну роль: она дала практические навыки всем – от командного состава до бойцов – как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму,

– заявил Буданов.

В будущем наработки речных операций действительно неоднократно применялись в других высадках. В частности, 8 августа 2023 года на левобережье Херсонской области бойцы спецподразделения ГУР заманили в засаду и взяли в плен одного из опытных российских командиров разведки Юрия Томова.