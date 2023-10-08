Начальник ГУР рассказал, что было самым сложным в "Синице". Кирилл Буданов отметил, что в истории человечества таких операций было всего несколько.

Интересно В России был самолет и 2 квартиры: пилот Ми-8 объяснил, почему перешел на сторону Украины

Что было самым сложным в операции "Синица"

Самым сложным делом оказалось уговорить Кузьминова угнать Ми-8, на котором он проходил службу. Буданов рассказал, что пилот нервничал и не очень верил в то, что все получится.

Однако разведчики вели с Кузьминовым долгие беседы и пообещали обеспечить безопасность, в частности, во время пересечения границы.

Техническая часть операции – незаметно для всех вывезти его семью – тоже оказалась непростой задачей,

– подчеркнул начальник ГУР.

Буданов добавил, что таких операций в истории человечества было пять – семь. Сразу вспомнил лишь одну, когда при СССР американские спецслужбы уговорили советского пилота похитить МиГ-25 и перегнать этот сверхзвуковой перехватчик в Японию.