Начальник ГУР розповів, що було найскладнішим в "Синиці". Кирило Буданов зауважив, що в історії людства таких операцій було лише декілька.

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Що було найскладнішим в операції "Синиця"

Найскладнішою справою виявилося вмовити Кузьмінова викрасти Мі-8, на якому він проходив службу. Буданов розповів, що пілот нервував і не дуже вірив у те, що все вийде.

Однак, розвідники вели з Кузьміновим довгі бесіди і пообіцяли гарантувати безпеку, зокрема під час перетину кордону.

Технічна частина операції — непомітно для всіх вивезти його сім'ю — теж виявилася непростим завданням,

підкреслив начальник ГУР.

Буданов додав, що таких операцій в історії людства було п'ять – сім. Одразу згадав лише одну, коли за часів СРСР американські спецслужби вмовили радянського пілота викрасти МіГ-25 і перегнати цей надзвуковий перехоплювач до Японії.