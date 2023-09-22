Детали спецоперации ГУР в оккупированном Энергодаре в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения "Артан", известный по позывному "Фаворит". По его словам, участие в операции принимали не только бойцы ГУР, но и другие составляющие Силы обороны Украины.

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Как украинские военные проводили спецоперацию в Энергодаре

"В Энергодаре несколько раз проводили общевойсковую операцию. Там были не только группы ГУР МО. Была поддержка артиллерии, ВСУшники, словом, многие участвовали в ней. Задача была банальная: выйти на берег, захватить его часть, закрепиться и начать понемногу выдавливать врага", – сказал "Фаворит".



Бойцы "Артана" возле оккупированной Запорожской АЭС / Фото предоставлено 24 Каналу

По его словам, в полной мере выполнить задачу было на тот момент невозможно из-за сильной линии обороны российских военных. Поэтому, как говорит Мельник, командиры приняли решение временно отступить.

И за это офицерам высшего звена огромный плюс, ведь никто не ставил человеческую жизнь на задний план. Само собой, выполнить задачу важно, но если взять маленький кусок земли ценой половины взвода, такие решения никто не принимает. И это абсолютно нормально. На войне не всегда все получается так, как было задумано, но надо уметь вернуться, подготовиться и продолжить с того момента, на котором остановились,

– сказал "Фаворит".

Командир рассказал, что подготовка к подобным спецоперациям происходит очень тщательно. В частности, производится аэроразведка. Он объяснил, что это долгий процесс.

"Подготовка к операции начинается за недели или даже месяцы до ее непосредственного проведения. Обязательная агентурная работа. Получаем информацию от жителей пока оккупированных территорий, возможно, работающих на нас коллаборантов или россиян. Таких, надо сказать, очень много", – отметил он.



Подготовка к заплыву в Энергодар / Фото предоставлено 24 Каналу

Говоря о подготовке к спецоперации в Энергодаре, "Фаворит" рассказал, что там работала группа водолазов, чтобы исследовать, заминирована ли береговая линия.

Если говорить об Энергодаре, то там работали и группы водолазов, которые исследовали береговую линию на предмет заминирования. Короче говоря, чем ближе к операции, тем больше всяческой работы по ее организации,

– сказал Мельник.

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