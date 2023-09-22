Деталі спецоперації ГУР в окупованому Енергодарі в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Андрій Мельник, командир взводу спецпідрозділу "Артан", відомий за позивним "Фаворит". За його словами, участь в операції брали не тільки бійці ГУР, але й інші складові Сили оборони України.

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Як українські військові проводили спецоперацію в Енергодарі

"В Енергодарі кілька разів проводили загальновійськову операцію. Там були не лише групи ГУР МО. Була підтримка артилерії, ЗСУшники, словом, багато хто брав у ній участь. Задача була банальна: вийти на берег, захопити його частину, закріпитися й почати потроху видавлювати ворога", – сказав "Фаворит".



Бійці "Артану" поблизу окупованої Запорізької АЕС / Фото надане 24 Каналу

За його словами, повною мірою виконати задачу було на той момент неможливо через сильну лінію оборони російських військових. Тому, як каже Мельник, командири ухвалили рішення тимчасово відступити.

І за це офіцерам вищої ланки величезний плюс, адже ніхто не ставив людське життя на задній план. Само собою, виконати задачу важливо, але якщо взяти маленький шматок землі ціною половини взводу, такі рішення ніхто не приймає. І це є абсолютно нормальним. На війні не завжди все виходить так, як було задумано, але треба вміти повернутися, підготуватися та продовжити з того моменту, на якому зупинилися,

– сказав "Фаворит".

Командир розповів, що підготовка до подібних спецоперацій відбувається дуже ретельно. Зокрема, проводиться аеророзвідка. Він пояснив, що це довгий процес.

"Підготовка до операції починається за тижні або навіть місяці до її безпосереднього проведення. Обов'язкова агентурна робота. Отримуємо інформацію від жителів поки що окупованих територій, можливо, колаборантів чи росіян, які працюють на нас. Таких, треба сказати, дуже багато", – зазначив він.



Підготовка до запливу в Енергодар / Фото надане 24 Каналу

Говорячи про підготовку до спецоперації в Енергодарі, "Фаворит" розповів, що там працювала група водолазів, щоб дослідити, чи замінована берегова лінія.

Якщо говорити про Енергодар, то там працювали й групи водолазів, які досліджували берегову лінію на предмет замінування. Коротше кажучи, чим ближче до операції, тим більше всілякої роботи щодо її організації,

– сказав Мельник.

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