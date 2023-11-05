Як розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, експерти таки здійснюють обходи до деяких об'єктів ЗАЕС. Вони відвідали місця, де зберігають свіже паливо; перевірили аварійні дизель-генератори та розподільчий пункт 750 кВ "Дніпровська" тощо.
До теми Люди розуміють ризики: як живе Запоріжжя в умовах частих вибухів без тривог
Що відбувається на ЗАЕС
Відомо, що на час окупації реактор №3 перебував в ремонті. Була інформація, що окупанти намагалися його запустити та ввести в стан у стан "гарячого зупину". Тепер вони переконують, що там проводять лише гідравлічні випробування.
Зрозуміло, що росіяни не всюди пускають представників МАГАТЕ. Також там зазначили, що персоналу на станції стало дуже мало.
В МАГАТЕ кажуть, що на станції мало персоналу залишилося. Станція – величезний механізм, за роботою якого було близько 15 тисяч людей. А зараз, за різними оцінками, від 1 – до 2 тисяч. Як наглядають там за обладнанням – велике питання,
– розповів кореспондент із Запоріжжя.
Загалом Запорізьку АЕС можна зараз можна порівняти як "валізу без ручки". Окупанти сподіваються, що колись зможуть під'єднати її до своєї енергосистеми. Також вони використовують її для ядерного шантажу.
Запорізька АЕС: коротко
- Відомо, що колишній гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого призначили на посаду за тиждень до окупації, отримав російське громадянство у 2014 році. Тоді він щонайменше тричі їздив до Криму.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар та ЗАЕС. Головною метою було створення плацдарму для подальшого звільнення міста та Запорізької АЕС.
- Раніше командир взводу спецпідрозділу "Артан" розповів деталі операцій в Енергодарі. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.