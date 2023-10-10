Мурашов получил российский паспорт

Расследователи заявили, что в 2014-м Мурашов, по меньшей мере, трижды ездил в Крым. От двух источников они получили выписку из автоматизированной системы Роспаспорт.

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Именно в оккупированном Севастополе 23 сентября 2014 года Мурашову дали российский паспорт.

Согласно выписке, гражданство России он получил на основании статьи 5 несовместимого с международным правом договора "между Российской Федерацией и Республикой Крым".

Справка. По этой статье Россия признавала граждан Украины и лиц без гражданства, на момент оккупации постоянно проживавших на полуострове, своими гражданами.

Расследователи также отмечают, что в системе Роспаспорт указано, что документ Мурашова до сих пор "действителен", хотя он должен заменить паспорт в 2021 году, когда ему исполнилось 45, но тот не сделал этого. Итак, в базе МВС России он уже отражается как "недействительный".



У Мурашова российское гражданство / Фото Общественное

Российское гражданство в тот же период получил и отец Мурашова. На встрече с журналистами Мурашов заявил, что не знаком с этими документами, хотя и подпись "похожа".

Также рассказал, что во время поездки в Крым его отец, имевший пророссийские взгляды и работавший в российской компании Атомтехэнерго, хотел оформить себе российское гражданство и даже готов был дать взятку, чтобы сделать российские паспорта всей семье. Но Мурашов убеждает, что "категорически против" и имел с женой четкую проукраинскую позицию. И не исключил, что отец мог сделать для него такой документ "за полторы тысячи долларов".



У отца экс-гендиректора ЗАЭС тоже есть российский паспорт / Фото Общественное

В СБУ по запросу журналистов, о том, оценивали ли они действия Мурашова, ответили, что по факту захвата армией Россией Запорожской АЭС и ее ненадлежащего обслуживания и функционирования во время оккупации открыли ряд уголовных производств, но разглашать детали досудебного расследования пока не могут.

Что нужно знать об Игоре Мурашове

Игорь Мурашов стал исполняющим обязанности гендиректора Запорожской АЭС за неделю до полномасштабного вторжения – 16 февраля 2022 года.

Осенью 2022 года россияне его похитили, а затем отпустили. После этого он ушел в отставку и сейчас в Киеве работает главным инженером на ЗАЭС.

Игорь Мурашов родился в российском городе Боровск, в 100 километрах от Москвы. Высшее образование получил в Обнинском институте атомной энергетики в России. Учился там вместе с нынешним директором ЗАЭС Дмитрием Вербицким. После Обнинского Мурашов учился в Севастопольском институте ядерной энергии и промышленности.

С 1998 жил в Энергодаре Запорожской области, работал на разных должностях на Запорожской АЭС и часто наведывался в Крым. После того как россияне оккупировали полуостров, продолжил туда ездить.