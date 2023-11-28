Об инциденте они сообщили еще 26 ноября 2023 года. В Энергоатоме эту информацию подтвердили и обратились к миру с призывом.
Смотрите также Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута
Что происходит на ЗАЭС
Представители Украины и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что российские войска обстреливают артиллерией и ракетами с позиций на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или вблизи нее,
– заявили в ISW.
Аналитики американского Института изучения войны заметили, что работники МАГАТЭ писали о "характерном звуке" запуска из РСЗО нескольких ракет, которые, казалось, были выпущены близко к станции.
"ISW неоднократно сообщал о милитаризации Россией ЗАЭС, включая изображения и видео с лета 2022 года, подтверждающие, что российские силы развернули военную технику на территории станции", – заверили аналитики.
Что говорили в МАГАТЭ и Энергоатоме о ситуации на ЗАЭС
- Специалисты Международного агентства по атомной энергии 26 ноября заявили, что они услышали вероятные запуски ракет по России. Самое оружие они не видели из-за облачной погоды, однако звук указывал на удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
- В Энергоатоме эту информацию подтвердили и заявили, что Россия действительно использует ЗАЭС как огневую позицию для размещения РСЗО и обстрелов украинских территорий.
- Украинское предприятие призвало мир деоккупировать Запорожскую АЭС, ведь только так можно обеспечить безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта.