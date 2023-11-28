Зокрема, там попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Запоріжжі чули потужні вибухи

Повітряні сили оголосили тривогу у Запорізькій області близько 8 години 16 хвилин. Тоді військові попереджали про загрозу швидкісних цілей з неба.

Увага! Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування балістичного озброєння!

– написали у Повітряних силах.

Зрештою кореспонденти Суспільного близько 8 години 53 хвилини повідомили, що у Запоріжжі пролунали гучні звуки. Однак інших деталей журналісти поки не надали.

"У Запоріжжі чутно звук вибуху", – сказали кореспонденти.

Наразі достеменно невідомо, які наслідки спричинив вибух у Запоріжжі та чи постраждали там люди. Станом на 9 годину 40 хвилин пролунав відбій повітряної тривоги по всій Запорізькій області.

Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Малашко повідомив, що попередньо ворог вгатив по місту балістичною ракетою типу "Іскандер". За словами Малашка, ворог вдарив по території підприємства в одному з районів Запоріжжя, відомо про одну легко поранену людину.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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