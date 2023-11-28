В частности, там предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Запорожье слышали мощные взрывы

Воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области около 8 часов 16 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе скоростных целей с неба.

Внимание! Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!

– написали в Воздушных силах.

В конце концов корреспонденты Суспильного около 8 часов 53 минут сообщили, что в Запорожье раздались громкие звуки. Однако другие детали журналисты пока не предоставили.

"В Запорожье слышен звук взрыва", – сказали корреспонденты.

В настоящее время неизвестно, какие последствия вызвал взрыв в Запорожье и пострадали ли там люди. По состоянию на 9 часов 40 минут дали отбой воздушной тревоги по всей Запорожской области.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Малашко сообщил, что предварительно враг устроил по городу баллистическую ракету типа "Искандер". По словам Малашко, враг ударил по территории предприятия в одном из районов Запорожья, известно об одном легко раненном человеке.