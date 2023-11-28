Враг применил ударный дрон типа "Shahed-136/131". Об этом сообщает 24 Канал.

Интересно Сможет ли Россия бить "Шахедами" по Украине в метель: Игнат рассказал, чего ожидать

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме. Российский дрон сбили

"В эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 ударный БПЛА типа "Shahed-136/131", вражеский дрон уничтожен", – отметили в Генштабе ВСУ.

Позже в Воздушном командовании "Запад" уточнили, что оккупанты атаковали территорию Украины "Шахедами" с юго-восточного направления. Российский дрон сбили в Хмельницкой области.

Обломки дрона упали на крышу дома

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате сбивания ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.

Пожара нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо ВСУ за надежную оборону неба над Хмельнитчиной,

– подчеркнул чиновник.

Заметим, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 04:42. Воздушные силы сообщали, что в область следует группа "Шахедов". Позже добавили, что вражеские дроны в направлении Староконстантинова. Только в 06:07 объявили отбой тревоги.