Обратим внимание, что на 02:15 воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Позже стало известно, что российские военные запустили ракету в направлении Кривого Рога. А уже ближе к 02:25 сирены звучали только на Николаевщине и Херсонщине из-за возможной атаки "Шахедами". После 3 часов ночи сирены включили и в Винницкой области.
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Прошла угроза атаки дронов для Винницкой области
Тем временем в Херсонской области – отбой
Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды"
Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное
Отбой прозвучал в Николаевской области
Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Винницкой области
Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды"
По состоянию на 02:20 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Между тем, сообщают, что первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад.
Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто.
Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!"
Кроме того, фиксируется угроза атаки вражескими ударными БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.
Воздушные силы предупредили о том, что фиксируется активность тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Следовательно, существует угроза атаки управляемыми авиационными ракетами.
Заметим, что в ночь на 26 ноября российские военные запустили 9 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 дронов-камикадзе.