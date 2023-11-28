Обратим внимание, что на 02:15 воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Позже стало известно, что российские военные запустили ракету в направлении Кривого Рога. А уже ближе к 02:25 сирены звучали только на Николаевщине и Херсонщине из-за возможной атаки "Шахедами". После 3 часов ночи сирены включили и в Винницкой области.

Читайте также А россияне говорили, что "не имеет аналогов": Игнат рассказал сколько "Кинжалов" уже сбил Patriot

05:06, 28 ноября Прошла угроза атаки дронов для Винницкой области

05:01, 28 ноября Тем временем в Херсонской области – отбой

04:43, 28 ноября Тревога дошла и до Хмельницкой области. Туда из Винницкой добрались "Шахеды"

04:14, 28 ноября Группа "Шахедов" на юге Винницкой области. Направление движения – северо-западное

03:59, 28 ноября Отбой прозвучал в Николаевской области

03:53, 28 ноября Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Винницкой области

02:23, 28 ноября Отбой в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза остается в Николаевской и Херсонской областях, где фиксируют "Шахеды"

02:20, 28 ноября По состоянию на 02:20 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

02:16, 28 ноября Между тем, сообщают, что первая группа "Шахедов" в Николаевской области и летит курсом на Запад.

02:15, 28 ноября Мониторинговые каналы известили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Следовательно, локационно все чисто.

02:09, 28 ноября Воздушные силы написали: "Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!"

02:06, 28 ноября Кроме того, фиксируется угроза атаки вражескими ударными БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

02:02, 28 ноября Воздушные силы предупредили о том, что фиксируется активность тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Следовательно, существует угроза атаки управляемыми авиационными ракетами.

Заметим, что в ночь на 26 ноября российские военные запустили 9 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. В результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 8 дронов-камикадзе.