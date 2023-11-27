Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об успешном использовании ЗРК Patriot в Украине. Так, по состоянию на 27 ноября благодаря Patriot украинским военным удалось сбить 15 ракет типа "Кинжал".

Смотрите также В Киеве сбивает, в других городах – не всегда: Игнат объяснил, как ЗРК Patriot работает по баллистике

Patriot себя показал

Кроме того, Игнат отметил, что с помощью Patriot в Украине были сбиты десятки баллистических ракет. Потому спикер подчеркнул, что Patriot себя уже показал.

Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших в Киев. Patriot себя показал,

– сказал Игнат.

Впервые ракета "Кинжал" была сбита 4 мая 2023 года, когда россияне пытались атаковать Киев. Ракета была обезврежена в небе Киевщины. 16 мая россияне выпустили сразу 6 "Кинжалов", но ни одна ракета не достигла цели.

Заметим, что российская пропаганда рекламировала "Кинжал" как ракету, которой нет аналогов в мире и которую невозможно сбить. При этом о ЗРК Patriot пропагандисты говорили, мол, это "устаревшая" система.

По данным ГУР МО, по состоянию на ноябрь 2023 года у России есть 80 "Кинжалов". Россияне способны производить 1 – 2 ракеты такого типа в месяц.

Не только ракеты: как еще себя зарекомендовал Patriot

Юрий Игнат рассказал детали операции под руководством командующего Воздушными Силами, благодаря которой были уничтожены российские самолеты.

ТТак, в результате нестандартных действий подразделения ЗРК Patriot за 5 минут уничтожили сразу 5 вражеских бортов на Брянском направлении. Игнат рассказал, что оттуда россияне тогда бомбили управляемыми авиабомбами северные регионы Украины.

Также после событий в Брянской области над Черным морем был сбит еще один Су-35.

Добавим, что Германия предоставит нашему государству еще одну систему ПВО Patriot в ближайшее время. Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер.