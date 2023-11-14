Во вторник утром, 14 ноября, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал возможности нашей противовоздушной обороны относительно сбивания баллистических ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Смотрите также Долетает не только до Москвы: как и насколько далеко Украина бьет по территории России

Украинская ПВО и российская баллистика

По словам спикера, пока у нашего государства нет достаточно систем ПВО, чтобы полностью покрыть территорию Украины и оградить все города от российских ракет. И, к сожалению, скажем, даже такая мощная система, как Patriot, не может сбивать абсолютно все баллистические цели.

Сколько у нас дивизионов Patriot мы знаем. Два официально озвученных дивизиона. Ожидаем, что будет больше. Patriot, который способен работать по баллистике, тоже не имеет безграничные возможности,

– заявил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, радиус действия зенитно-ракетных комплексов Patriot по баллистике составляет до 40 километров. Потому и не всегда удается ликвидировать баллистические ракеты над Харьковщиной, например.

Можно только себе представить, сколько нужно таких систем, чтобы покрыть территорию Украины. По крайней мере, защитить все крупные города, объекты и так далее. Поэтому постепенно усиливаемся.



Что нужно знать о ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Ракетный террор не прекращается