Звернімо увагу, що станом на 02:15 повітряну тривогу оголосили на Півдні та Сході України. Пізніше стало відомо, що російські військові запустили ракету у напрямку Кривого Рогу. А вже ближче до 02:25 сирени лунали лише на Миколаївщині та Херсонщині через можливу атаку "Шахедами".

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02:23, 28 листопада Відбій у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загроза залишається на Миколаївщині та Херсонщині, де фіксують "Шахеди"

02:20, 28 листопада Станом на 02:20 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.

02:16, 28 листопада Тим часом повідомляють, що перша група "Шахедів" у Миколаївській області та летить курсом на Захід.

02:15, 28 листопада Моніторингові канали сповістили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Відтак, локаційно все чисто.

02:09, 28 листопада Повітряні сили написали: "Увагу! Ракета у напрямку Кривого Рогу!"

02:06, 28 листопада Крім того, фіксується загроза атаки ворожими ударними БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

02:02, 28 листопада Повітряні сили попередили про те, що фіксується активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку. Відтак, існує загроза атаки керованими авіаційними ракетами.

Зауважимо, що в ніч проти 26 листопада російські військові запустили 9 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська. У результаті бойової роботи протиповірятна оборона Сил оборони України знищила 8 дронів-камікадзе.