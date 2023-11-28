Ворог застосував ударний дрон типу "Shahed-136/131". Про це інформує 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Російський дрон збили

"Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", ворожий дрон знищено", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною,

– підкреслив посадовець.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 04:42. Повітряні сили повідомляли, що до області прямує група "Шахедів". Пізніше додали, що ворожі дрони в напрямку Старокостянтинова. Лише о 06:07 оголосили відбій тривоги.