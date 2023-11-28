Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Достеменно, що сталося, поки невідомо, пише 24 Канал. Сподіваємося, що в окупантів знову "цвіте бавовна".
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Що відомо про вибухи у Токмаку
О 08:35 Іван Федоров повідомив, що в окупованому Токмаку неспокійно.
Мешканці повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто,
– підкреслив мер Мелітополя.
Цікаво, що за кілька хвилин до вибухів зникло електропостачання.
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У Мелітополі пролунали вибухи та зник зв'язок
До речі, вранці 24 листопада було гучно в окупованому Мелітополі. Тоді Іван Федоров повідомляв, що жителі південної частини міста чули вибухи. Після першого на декілька хвилин зникав зв'язок.