Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Достоверно, что произошло, пока неизвестно, пишет 24 Канал. Надеемся, что у оккупантов снова "цветет хлопок".
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Что известно о взрывах в Токмаке
В 08:35 Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Токмаке неспокойно.
Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город,
– подчеркнул мэр Мелитополя.
Интересно, что за несколько минут до взрывов исчезло электроснабжение.
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В Мелитополе раздались взрывы и исчезла связь
Кстати, утром 24 ноября было громко в оккупированном Мелитополе. Тогда Иван Фёдоров сообщал, что жители южной части города слышали взрывы. После первого на несколько минут исчезала связь.