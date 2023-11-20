Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что враги продолжали перебрасывание в течение выходных – 18 – 19 ноября. Ранее депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказывал, что железнодорожная ветвь у врагов в Запорожье работает не слишком стабильно.
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Что известно о военных перемещениях врага на Запорожье
За выходные сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского. Преимущественно грузовики с боекомплектом и личным составом. Установлены новые метки,
– объяснил Андрющенко.
По его словам, 19 ноября со стороны Невского в направлении Центра передвигалась колонна из 15 автомобилей:
- тентованные "Уралы" и "КамАЗы";
- бронированный кунг на базе "Урала";
- "Зу23";
- бензовозы с маркировкой.
"В новосформированных штурмовых подразделениях, проходящих подготовку на побережье, установлен шеврон с изображением акулы", – рассказал советник мэра Мариуполя.
Он пояснил, что, накладывая карту перемещений на карту боевых действий, понятно, что последние перебрасывания отвечают оперативно-тактическим задачам. В частности, в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку.
Как враги перекидывают технику на Запорожье
- Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказывал 24 каналу, что российские захватчики перебрасывают технику и личный состав автомобильным транспортом. Ведь железная дорога подвергалась серьезным обстрелам, поэтому работает не стабильно.
- Депутат объяснил, что враги поначалу все свозят в Мариуполь. Только после этого разгружают, но уже автомобилями завозят в условный Токмак, Бердянск, Приморск.
- Кстати, оружие оккупанты свозят на базы отдыха, на которых находятся солдаты. Неудивительно, что ВСУ там периодически устраивают оккупантам "хлопок".