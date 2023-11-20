Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что враги продолжали перебрасывание в течение выходных – 18 – 19 ноября. Ранее депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказывал, что железнодорожная ветвь у врагов в Запорожье работает не слишком стабильно.

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Что известно о военных перемещениях врага на Запорожье

За выходные сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского. Преимущественно грузовики с боекомплектом и личным составом. Установлены новые метки,

– объяснил Андрющенко.

По его словам, 19 ноября со стороны Невского в направлении Центра передвигалась колонна из 15 автомобилей:

тентованные "Уралы" и "КамАЗы";

бронированный кунг на базе "Урала";

"Зу23";

бензовозы с маркировкой.

"В новосформированных штурмовых подразделениях, проходящих подготовку на побережье, установлен шеврон с изображением акулы", – рассказал советник мэра Мариуполя.

Он пояснил, что, накладывая карту перемещений на карту боевых действий, понятно, что последние перебрасывания отвечают оперативно-тактическим задачам. В частности, в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку.

Обратите внимание! Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский еще в сентябре 2023 года объяснял, что активизация контрнаступления ВСУ начнется после освобождения Токмака в Запорожской области. Там ведь враг очень рассчитывает на свою оборону.

Как враги перекидывают технику на Запорожье