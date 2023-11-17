Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал 24 Каналу, как работает логистика окупантов на Юге. Кроме того, из-за россиян на ЗАЭС произошел блекаут.
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Состояние железной дороги
Лышенко отметил, что железнодорожная ветвь, можно сказать, работает не слишком стабильно. Она подвергалась серьезным обстрелам. Именно с этим связано желание окупантов построить альтернативную южную ветвь, которая будет более обезопасена от фронта, потому что будет расположена дальше.
Основная логистика строится именно благодаря автомобильному транспорту и снабжению. В первую очередь поездом привозят в Мариуполь. В Мариуполе потом разгружают и уже автомобилями завозят в Токмак, Бердянск, Приморск, условно говоря,
– заметил депутат Запорожского областного совета.
По его словам, привозят туда, где находятся солдаты, например, в базы отдыха. В Мелитополь еще ходит поезд из Крыма, там есть железнодорожная ветка, поэтому есть альтернативная степень подвоза.
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Атаки на Мелитополь и Токмак
Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о "хлопке", посетившем врага в Мелитополе и Токмаке. Пока он не может сказать, сколько окупантов было уничтожено в результате атаки. Однако на этом неприятности для врага не кончились.
Были слышны взрывы у поселка Веселого. Там была немалая группировка российских войск. Это части, которые враг частично вывел из Мелитополя и Токмака.
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