Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал 24 Каналу, как работает логистика окупантов на Юге. Кроме того, из-за россиян на ЗАЭС произошел блекаут.

Важно Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Состояние железной дороги

Лышенко отметил, что железнодорожная ветвь, можно сказать, работает не слишком стабильно. Она подвергалась серьезным обстрелам. Именно с этим связано желание окупантов построить альтернативную южную ветвь, которая будет более обезопасена от фронта, потому что будет расположена дальше.

Основная логистика строится именно благодаря автомобильному транспорту и снабжению. В первую очередь поездом привозят в Мариуполь. В Мариуполе потом разгружают и уже автомобилями завозят в Токмак, Бердянск, Приморск, условно говоря,

– заметил депутат Запорожского областного совета.

По его словам, привозят туда, где находятся солдаты, например, в базы отдыха. В Мелитополь еще ходит поезд из Крыма, там есть железнодорожная ветка, поэтому есть альтернативная степень подвоза.

Лишенко о том, куда и как враг подвозит технику в Запорожье: смотрите видео

Атаки на Мелитополь и Токмак

Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о "хлопке", посетившем врага в Мелитополе и Токмаке. Пока он не может сказать, сколько окупантов было уничтожено в результате атаки. Однако на этом неприятности для врага не кончились.

Были слышны взрывы у поселка Веселого. Там была немалая группировка российских войск. Это части, которые враг частично вывел из Мелитополя и Токмака.

Новости Запорожья: последние события