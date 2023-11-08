Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко 8 ноября выступил на брифинге. Чиновник ответил на вопрос о начале строительства железной дороги на временно оккупированных территориях.

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Что рассказали в ОВА

Малашко фактически опроверг заявление оккупантов и коллаборантов о начале строительства этой железной дороги. Глава Запорожской ОВА дал понять, что сейчас речь идет только о подготовительных работах.

Враг обычно постоянно сообщает о таких маршрутах или таких восстановлениях, точнее, этой колеи. Знаем, что есть пока это на бумаге, есть подготовительные работы. Но не более того,

– сказал он.

Кроме этого, Малашко заявил, что вражеская техника постоянно двигается с Херсонского направления на Запорожское, из Запорожского направления в сторону Купянска и так далее. Он объяснил это проведением ротации. Оккупанты замещают одни подразделения другими и перемещают технику. Однако на Запорожском направлении фиксируется определенный рост численности вражеского личного состава и техники.

Что этому предшествовало

Недавно гауляйтер Евгений Балицкий, которого россияне назначили "губернатором" временно оккупированной части Запорожской области, заявлял о якобы начале строительства железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Крымским полуостровом. Предатель сообщал, что захватчики начали строить железную дорогу со стороны Донецка, тоже пребывающего во временной оккупации.

Предварительно россияне хотят проложить железную дорогу через другие временно захваченные ими населенные пункты. А именно через Акимовку, Бердянск и Мариуполь, а также южнее Мелитополя.

Что говорят эксперты