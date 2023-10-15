В Минобороны Великобритании заявили, что железная дорога уязвима для артиллерии, ракет и диверсий с украинской стороны.
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Что известно о роли железной дороги
Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину,
– заявили в разведке.
В министерстве пояснили, что железнодорожная сеть в оккупированной части Украины остается:
- в основном жизнеспособной;
- уязвимой к спорадическим перекрытиям украинской артиллерии, ракетам из воздуха и диверсиям.
"В предыдущих конфликтах истощение железнодорожного транспорта требовало целенаправленных, устойчивых и повторяющихся атак со стороны воздушных или наземных сил", – заявили в Минобороны Британии.
Они добавили, что Россия почти наверняка продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные линии сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь. Это сократит время в пути для снабжения Запорожского фронта. Для строительства Россия использует гражданских подрядчиков и технику.
Новая железная дорога (близ Мариуполя – 24 Канал) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности,
– заявили разведчики.
Что известно о железной дороге, которую строит Россия в Мариуполе
- В конце сентября 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между Россией и временно оккупированными городами Донецкой области. В частности, говорилось о Мариуполе, Волновахе и Донецке.
- В начале октября Петр Андрющенко объяснял, что Россия строит железнодорожный мост у поселка Гранитное в Мариупольском районе и фактически восстанавливает старую ветку, которая работала еще в советское время и действовала до начала полномасштабного вторжения.
- Также есть опасения, что враги строят не автодорогу, а прямую железнодорожную ветвь из Ростова и Таганрога в Мариуполь, а также в Бердянск и Крым.
- Советник мэра Мариуполя отметил, что это будет большой проблемой, однако в этом году россияне не успеют ее построить.