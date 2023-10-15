Это произошло 10 октября. Таким образом, "Атеш" продолжает вести наблюдение за войсками России и местами их дислокации.

Обратите внимание На Запорожском направлении погибла рота предателей из оккупированного Геническа, – "Атеш"

В Херсонской области уничтожили вражеский склад боеприпасов

По словам агента "Атеш", 10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты в 3 километрах от Ивановки Херсонской области произошла детонация склада боеприпасов.

Детонация долго не прекращалась и испытала последствия в виде множества десятков раненых и убитых оккупантов.

У оккупантов на фронте – огромные потери

Недавно на Запорожском направлении погибла в полном составе рота бойцов "народного ополчения". По имеющейся информации, эту группу собирали за последние 6 месяцев. В нее вошли люди, постоянно употребляющие алкоголь и различные наркотические средства.

В Херсонской области агент "Атеш" уничтожил комплекс связи оккупантов. Это удалось сделать благодаря искусным действиям партизана. Сообщалось, что мужчина "влился" в ряды оккупантов и поджег их технику.

Кстати, по состоянию на 15 октября ВСУ уничтожили 287 770 российских террористов. За прошедшие сутки – еще 880 оккупантов. Потери в технике: