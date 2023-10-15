Это произошло 10 октября. Таким образом, "Атеш" продолжает вести наблюдение за войсками России и местами их дислокации.
Обратите внимание На Запорожском направлении погибла рота предателей из оккупированного Геническа, – "Атеш"
В Херсонской области уничтожили вражеский склад боеприпасов
По словам агента "Атеш", 10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты в 3 километрах от Ивановки Херсонской области произошла детонация склада боеприпасов.
Детонация долго не прекращалась и испытала последствия в виде множества десятков раненых и убитых оккупантов.
У оккупантов на фронте – огромные потери
- Недавно на Запорожском направлении погибла в полном составе рота бойцов "народного ополчения". По имеющейся информации, эту группу собирали за последние 6 месяцев. В нее вошли люди, постоянно употребляющие алкоголь и различные наркотические средства.
- В Херсонской области агент "Атеш" уничтожил комплекс связи оккупантов. Это удалось сделать благодаря искусным действиям партизана. Сообщалось, что мужчина "влился" в ряды оккупантов и поджег их технику.
Кстати, по состоянию на 15 октября ВСУ уничтожили 287 770 российских террористов. За прошедшие сутки – еще 880 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 4948 (+8);
- боевых бронированных машин – 9362 (+25);
- артиллерийских систем – 6866 (+33);
- РСЗО – 813 (+2);
- средства ПВО – 547 (+0);
- самолетов – 317 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
- крылатые ракеты – 1531 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
- специальная техника – 976 (+5).