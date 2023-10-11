Применяют в Запорожском направлении и так называемые роты "народного ополчения", которые формируют из предателей. Впрочем, их подготовка желает лучшего, поэтому россиянам такое ополчение не помогает.

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Потери врага в Запорожском направлении

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Запорожском направлении погибла в полном составе рота бойцов "народного ополчения". По имеющейся информации, эту группу собирали за последние 6 месяцев. В нее вошли люди, постоянно употребляющие алкоголь и различные наркотические средства.

Им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму. Но судьба распорядилась по другому. Все предатели к одному были уничтожены,

– заявили в "Атеш".

В движении подчеркнули, что в этом сыграли роль не только плохая подготовка, но и циничные приказы российского военного командования, которое пренебрегает безопасностью личного состава. Поэтому "Атеш" призывает не верить никаким обещаниям врага, ведь они никогда их не соблюдают.

В Токмаке – мощный "хлопок"

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 8 октября в оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы. Известно, что Силы обороны поразили склад боеприпасов, который размещался на одном из железнодорожных узлов. Также вблизи Токмака ВСУ уничтожили базу оккупантов, однако враг продолжает стягивать ресурсы на этом участке фронта, чтобы хоть как-то удержать позиции.

"В то же время оккупанты продолжают доставлять новую военную мощь и личный состав. Сейчас происходит усиленный трафик из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска, а затем на Запорожскую линию фронта", – сообщил Федоров.

Также враг скапливает ресурсы в Мариуполе. По словам Федорова, враг особенно пытается сосредоточить свои усилия на побережье Азовского моря.