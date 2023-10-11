Застосовують на Запорізькому напрямку й так звані роти "народного ополчення", які формують зі зрадників. Втім, їхня підготовка бажає кращого, тому росіянам таке "ополчення" не допомагає.

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Втрати ворога на Запорізькому напрямку

Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що на Запорізькому напрямку загинула у повному складі рота бійців "народного ополчення". За наявною інформацією, цю групу збирали протягом останніх 6 місяців. До неї увійшли люди, які постійно вживають алкоголь та різні наркотичні засоби.

Їм обіцяли високе грошове забезпечення та військове кар'єрне зростання у Криму. Але доля розпорядилася інакше. Усі зрадники до одного були знищені,

– заявили в "Атеш".

У русі наголосили, що у цьому зіграли роль не лише погана підготовка, а й цинічні накази російського військового командування, яке нехтує безпекою особового складу. Тому "Атеш" закликає не вірити жодним обіцянкам ворога, адже вони ніколи їх не дотримуються.

У Токмаку – потужна "бавовна"

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 8 жовтня в окупованому Токмаку Запорізької області пролунали потужні вибухи. Відомо, що Сили оборони уразили склад боєприпасів, який розташовувався на одному з залізничних вузлів. Також поблизу Токмака ЗСУ знищили базу окупантів, проте ворог й далі стягує ресурси на цій ділянці фронту, аби хоч якось утримати позиції.

"Водночас окупанти продовжують доставляти нову військову міць та особовий склад. Зараз відбувається посилений трафік з окупованого Маріуполя в бік Бердянська, а потім на Запорізьку лінію фронту", – повідомив Федоров.

Також ворог накопичує ресурси у Маріуполі. За словами Федорова, ворог особливо намагається зосередити свої зусилля на узбережжі Азовського моря.