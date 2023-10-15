Це сталося 10 жовтня. Таким чином, "Атеш" продовжує вести спостереження за військами Росії і місцями їх дислокації.

Зверніть увагу На Запорізькому напрямку загинула рота зрадників з окупованого Генічеська, – "Атеш"

На Херсонщині знищили ворожий склад боєприпасів

За словами агента "Атеш", 10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти за 3 кілометри від Іванівки, що на Херсонщині, сталася детонація складу боєприпасів.

Детонація довго не припинялася і зазнала наслідків у вигляді безлічі десятків поранених і вбитих окупантів.

В окупантів на фронті – шалені втрати

Нещодавно на Запорізькому напрямку загинула у повному складі рота бійців "народного ополчення". За наявною інформацією, цю групу збирали протягом останніх 6 місяців. До неї увійшли люди, які постійно вживають алкоголь та різні наркотичні засоби.

У Херсонській області агент "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Це вдалося зробити завдяки вправним діям партизана. Повідомлялося, що чоловік "влився" до лав окупантів і підпалив їхню техніку.

До речі, станом на 15 жовтня ЗСУ знищили 287 770 російських терористів. За минулу добу – ще 880 окупантів. Втрати у техніці: