Це сталося 10 жовтня. Таким чином, "Атеш" продовжує вести спостереження за військами Росії і місцями їх дислокації.
Зверніть увагу На Запорізькому напрямку загинула рота зрадників з окупованого Генічеська, – "Атеш"
На Херсонщині знищили ворожий склад боєприпасів
За словами агента "Атеш", 10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти за 3 кілометри від Іванівки, що на Херсонщині, сталася детонація складу боєприпасів.
Детонація довго не припинялася і зазнала наслідків у вигляді безлічі десятків поранених і вбитих окупантів.
В окупантів на фронті – шалені втрати
- Нещодавно на Запорізькому напрямку загинула у повному складі рота бійців "народного ополчення". За наявною інформацією, цю групу збирали протягом останніх 6 місяців. До неї увійшли люди, які постійно вживають алкоголь та різні наркотичні засоби.
- У Херсонській області агент "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Це вдалося зробити завдяки вправним діям партизана. Повідомлялося, що чоловік "влився" до лав окупантів і підпалив їхню техніку.
До речі, станом на 15 жовтня ЗСУ знищили 287 770 російських терористів. За минулу добу – ще 880 окупантів. Втрати у техніці:
- танків – 4948 (+8);
- бойових броньованих машин – 9362 (+25);
- артилерійських систем – 6866 (+33);
- РСЗВ – 813 (+2);
- засоби ППО – 547 (+0);
- літаків – 317 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4);
- крилаті ракети – 1 531 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24);
- спеціальна техніка – 976 (+5).