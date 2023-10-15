Це сталося 10 жовтня. Таким чином, "Атеш" продовжує вести спостереження за військами Росії і місцями їх дислокації.

Зверніть увагу На Запорізькому напрямку загинула рота зрадників з окупованого Генічеська, – "Атеш"

На Херсонщині знищили ворожий склад боєприпасів

За словами агента "Атеш", 10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти за 3 кілометри від Іванівки, що на Херсонщині, сталася детонація складу боєприпасів.

Детонація довго не припинялася і зазнала наслідків у вигляді безлічі десятків поранених і вбитих окупантів.

В окупантів на фронті – шалені втрати

До речі, станом на 15 жовтня ЗСУ знищили 287 770 російських терористів. За минулу добу – ще 880 окупантів. Втрати у техніці:

  • танків – 4948 (+8);
  • бойових броньованих машин – 9362 (+25);
  • артилерійських систем – 6866 (+33);
  • РСЗВ – 813 (+2);
  • засоби ППО – 547 (+0);
  • літаків – 317 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4);
  • крилаті ракети – 1 531 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24);
  • спеціальна техніка – 976 (+5).