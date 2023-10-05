Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что россияне приступили к работе по строительству железной дороги в июне и довольно быстро продвигаются.
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Смысла от автодороги – ни одного
Оккупанты возводят железнодорожный мост возле поселка Гранитное в Мариупольском районе, а фактически восстанавливают старую ветвь, которая работала еще в советское время и действовала до начала полномасштабного вторжения.
В то же время автодорога от Мариуполя до Новоазовска еще не имеет асфальтирования, пока она в процессе строительства.
Смысла от этой дороги вообще никакого нет, потому что для такой трассы нет соответствующего трафика. Вероятно россияне воруют деньги из бюджета, и это хорошо: чем больше украдут, тем меньше уйдет на войну,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Россияне строят железную дорогу и автодорогу на оккупированных территориях: смотрите видео
Однако есть опасения, что оккупанты строят не автодорогу, а прямую железнодорожную ветвь из Ростова и Таганрога в Мариуполь, а также в Бердянск, а дальше – в Крым. По его мнению, это будет большая проблема. Однако в этом году россияне не успеют ее построить.
А железнодорожный путь, который свяжет Мариуполь, Волноваху с Ростовом-на-Дону и Таганрогом, может заработать уже в ноябре. И это действительно серьезная ситуация,
– заметил Андрющенко.
В то же время Силы обороны имеют соответствующее оружие, способное может ликвидировать железную дорогу, которую строят россияне.
"От Гранитного до линии фронта - максимум 50 километров. Это небольшое расстояние для оружия и БПЛА, которые имеет ВСУ. Поэтому неважно, как именно будет нанесен удар по железной дороге, главное, чтобы он сделал невозможным ее строительство и запуск ", – подчеркнул Петр Андрющенко.
Что известно о новых путях, которые строят россияне на оккупированных территориях
- Из-за контрнаступления украинских сил, а также атаки на Крымский мост, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях. Для ее решения они строят железнодорожный путь, который должен связать эти регионы с Россией.
- Россияне будут железнодорожным путем исключительно для военных целей. Офицер ВСУ Тарас Березовец считает, что они пытаются создать альтернативную артерию в случае повреждения Крымского моста, который неоднократно испытывал повреждения.
- В то же время ВСУ может ликвидировать эту железную дорогу. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, наши защитники могут это осуществить с помощью авиации или артиллерии. Кроме того, Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут справиться с такой задачей.
- Также россияне строят автомобильный путь из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Она будет проходить на определенном расстоянии от населенных пунктов.