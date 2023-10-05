Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що росіяни розпочали роботи з будівництва залізниці в червні й доволі швидко просуваються.

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Сенсу від автошляху – жодного

Окупанти зводять залізничний міст біля селища Гранітне в Маріупольському районі, а фактично поновлюють стару гілку, яка працювала ще за радянських часів та діяла до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас автошлях від Маріуполя до Новоазовська ще не має асфальтування, наразі він в процесі будівництва.

Сенсу від цієї дороги взагалі ніякого немає, тому що для такої траси немає відповідного трафіку. Ймовірно росіяни крадуть гроші з бюджету, і це добре: чим більше вкрадуть, тим менше піде на війну,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни будують залізницю та автошлях на окупованих територіях: дивіться відео

Проте є побоювання, що окупанти будують не автошлях, а пряму залізничну гілку з Ростова та Таганрога до Маріуполя, а також до Бердянська, а далі – до Криму. На його думку, це буде велика проблема. Проте цього року росіяни не встигнуть її побудувати.

А залізничний шлях, який зв'яже Маріуполь, Волноваху з Ростовом-на-Дону та Таганрогом, може запрацювати вже в листопаді. І це дійсно серйозна ситуація,

– зауважив Андрющенко.

Водночас Сили оборони мають відповідну зброю, яка може ліквідувати залізницю, що будують росіяни.

"Від Гранітного до лінії фронту – щонайбільше 50 кілометрів. Це невелика відстань для зброї та БпЛА, які має ЗСУ. Тому неважливо, як саме буде завданий удар по залізниці, головне, щоб він унеможливив її будівництво та запуск", – підкреслив Петро Андрющенко.

Зверніть увагу! Росіяни будують прямий залізничний шлях з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зокрема зводять залізничний міст через річку Кальміус біля селища Гранітне. Якщо окупантам вдасться прокласти цей шлях, вони зможуть поновити гілку Маріуполь – Асланове – Кальчик – Волноваха, яка прямуватиме до Таганрога та Ростова-на-Дону. Це означає, що в окупантів з'явиться альтернативний залізничний шлях тому, що пролягає по Кримському мосту.

Що відомо про нові шляхи, які будують росіяни на окупованих територіях