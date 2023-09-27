Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, знищення Кримського мосту – це лише питання часу у короткостроковій перспективі.
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"Росіяни вже фактично прощаються з Кримським мостом. Вони прекрасно розуміють, що питання знищення цього логістичного ланцюга – це питання часу у короткостроковій перспективі", – наголосив політтехнолог.
Путін готовий кинути під ноги всю Росію
Борис Тизенгаузен зазначив, що все йде за планом ЗСУ. Хоча російська пропаганда продовжує просувати різні безглузді тези. Він звернув увагу на нещодавню заяву міністра оборони Сєргєя Шойгу, який сказав про якийсь план до 2025 року.
Думаю, що вони приблизно зрозуміли життєздатність економіки та приблизно припустили якусь критичну кількість втрат, на яку вони готові. Хоча є відчуття, що Путін готовий покласти всю Росію під ноги, аби хоч якийсь шматок землі зубами відтягнути,
– додав він.
Тизенгаузен про будівництво залізничної дороги між Маріуполем та Донецьком: дивіться відео
Залізниця між Маріуполем та Донецьком: що відомо
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус.
- Андрющенко зазначив, що у випадку успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь – Асланове – Кальчик – Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне розв'язання питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.
- Росіяни розуміють, що успіхи ЗСУ на фронті лише розширюватимуться. Тому вже почали активно готуватися до цього моменту. Зокрема, укріплюють Маріуполь та прилеглі до нього містечка. Поблизу міста росіяни фактично завершують укріплення. Натомість зараз вони зосередились на проведенні ліній оборони від селища Нікольське в бік села Стародубівка і до Розівки, що уже в Запорізькій області.
- Зауважимо, що росіяни використовують Маріуполь як логістичний хаб. Через шалені втрати під час контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, туди через Маріуполь перевозять техніку. Зокрема, в партизанському русі "Атеш" зафіксували переміщення резервних танків та вантажівок.